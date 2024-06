Nike verkoopt minder en verliest terrein aan concurrentie

Sportartikelenmerk Nike heeft zijn verkopen afgelopen kwartaal zien afnemen. Volgens analisten is dat een teken dat het bedrijf uit het Amerikaanse Beaverton terrein verliest ten opzichte van concurrenten.

De wereldwijde omzet over de afgelopen drie maanden kwam uit op ruim 12,6 miljard dollar. In dezelfde periode een jaar eerder was dit nog dik 12,8 miljard dollar. Daarmee zijn de opbrengsten lager uitgekomen dan kenners gemiddeld hadden voorspeld.

Hoewel Nike een plan heeft geschetst om zijn assortiment te verbeteren, merken analisten op dat het enige tijd zal duren voordat het sportkledingbedrijf de vraag kan doen herleven. Innovatie en lanceringen van nieuwe productlijnen vergen namelijk tijd.

De inspanningen van Nike om meer omzet te genereren via de directe verkoop aan consumenten hebben ook een knauw gekregen, omdat klanten kieskeuriger zijn geworden als het gaat om niet-essentiële uitgaven. Daarbij lijkt de consument de laatste tijd eerder te kiezen voor modieuze en vernieuwende merken als On en Hoka.

Op de achtergrond wordt bij Nike ook gewerkt aan kostenbesparingen. Persbureau Bloomberg meldde eerder deze maand dat er onder meer op het Europese hoofdkantoor in Hilversum banen zijn geschrapt. Daar werken meer dan 2000 mensen. Het exacte aantal geschrapte banen was nog niet bekend.