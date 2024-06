Royal HaskoningDHV koopt kleinere branchegenoot in voedingssector

Het Nederlandse ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV koopt zijn kleinere branchegenoot Uticon. Dit Belgisch-Nederlandse ingenieursbureau is gespecialiseerd in opdrachten voor de voedingsmiddelenindustrie. Door de overname hoopt Royal HaskoningDHV meer kennis in huis te halen voor advies over de bouw of aanpassing van fabrieken voor voedingsmiddelenproducenten.

De voedingsmiddelenindustrie is een groeiende afzetmarkt voor de diensten die Royal HaskoningDHV aanbiedt, maar hier heeft het bedrijf last van een krappe arbeidsmarkt. De overname moet het mogelijk maken grote projecten rond de bouw van fabrieken uit te voeren, stelt topvrouw Marije Hulshof. “Samen kunnen wij onze klanten in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie een groter serviceaanbod leveren en verder groeien”, zegt ze.

Het in 1985 opgerichte Uticon heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven en vestigingen in Wageningen, Bergen op Zoom en het Belgische Gent. Op dit moment werken 85 mensen voor het bedrijf. Hoeveel Royal HaskoningDHV betaalt voor Uticon, maken de bedrijven niet bekend.