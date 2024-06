Spijkerbroekenmerk Levi’s na cijfers hard omlaag op Wall Street

Levi Strauss is donderdag hard onderuitgegaan op Wall Street. Beleggers hebben het bekende spijkerbroekenmerk meer dan 15 procent lager gezet. Andere grote verliezers waren apothekersketen Walgreens Boots Alliance en chipbedrijf Micron Technology, terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in New York met kleine plussen de handel uitgingen.

Levi Strauss boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, mede dankzij kostenbesparingen. De verkopen vielen echter tegen. Volgens financieel topman Harmit Singh blijven consumenten voorzichtig met hun uitgaven.

Ook Walgreens Boots Alliance heeft last van lagere consumentenuitgaven. De apothekersketen verlaagde de winstverwachting voor het hele boekjaar, na tegenvallende kwartaalcijfers, en gaat meer filialen sluiten. Het aandeel werd bijna een kwart lager gezet.

Micron Technology presteerde afgelopen kwartaal op zijn beurt beter dan voorzien, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal voldeden niet aan de hoge verwachtingen van beleggers en analisten. Het aandeel werd dik 7 procent lager gezet.

De Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent tot 39.164,06 punten. De brede S&P 500-index won ook 0,1 procent, tot 5482,87 punten, en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 17.858,68 punten.

Beleggers verwerkten onder meer nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Daaruit kwam naar voren dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is uitgekomen op 233.000. Dat was iets minder dan verwacht. De situatie op de arbeidsmarkt speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Vrijdag komt nog het favoriete inflatiecijfer van de Fed naar buiten.

Daarnaast eindigde Amazon ruim 2 procent hoger. Het webwinkelconcern steeg woensdag al bijna 4 procent en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van meer dan 2 biljoen dollar. Amazon is een van de weinige bedrijven met een waarde van 2000 miljard dollar.

Verder steeg Boeing ook dik 2 procent. Het concern constateerde verbeteringen bij leverancier Spirit AeroSystems. De rompen van 737 MAX-toestellen die dat bedrijf levert bevatten momenteel minder mankementen dan voorheen, stelde Boeing-bestuurder Elizabeth Lund tijdens een rondleiding voor de pers bij de fabriek van de vliegtuigbouwer in Seattle.