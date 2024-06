Stijging landbouwgrondprijzen zet door, verwacht de Rabobank

Landbouwgrond zal de komende jaren nog duurder worden, verwacht de Rabobank. Volgens de bank wordt landbouwgrond beperkt te koop gezet, terwijl de vraag daarentegen gestaag zal blijven groeien. Wel zijn er veel onzekerheden die van invloed zijn op de prijzen.

De gemiddelde prijs voor landbouwgrond in Nederland heeft eind 2023 de grens van 80.000 euro doorbroken. Door de Rabobank ondervraagde agrarische taxateurs verwachten in doorsnee dat deze prijs komend jaar met maximaal 5 procent stijgt. In hoeverre de prijzen stijgen in de periode daarna is minder zeker, wat onder meer te maken heeft met marktomstandigheden en onzekerheid over het beleid in Nederland.

Zo is onduidelijk hoeveel agrarische bedrijven gebruik zullen maken van opkoopregelingen. Ook is niet zeker hoeveel bedrijven gedwongen worden te stoppen door nieuw beleid. Mogelijk dat andere agrarische ondernemers de vrijgekomen grond dan juist weer willen toevoegen aan hun bedrijf, wat leidt tot een hogere prijs.

Ondanks die onzekerheden verwacht de Rabobank dat de prijsstijgingen ook op de middellange termijn zullen doorzetten. Dat heeft met name te maken met vraag vanuit niet-agrarische kopers die de prijs opdrijven. Deze partijen willen de grond gebruiken voor bijvoorbeeld verstedelijking of het realiseren van natuur.

De grondprijzen verschillen overigens sterk per provincie, stelt de Rabobank op basis van data van het Kadaster en Wageningen Economic Research. In Zuid-Holland lagen de prijzen eind vorig jaar met 80.800 euro per hectare het dichtst bij het Nederlandse gemiddelde. De uitschieter naar beneden is de provincie Friesland, waar een hectare bijna 61.000 euro waard is. Verreweg het duurste is landbouwgrond in Flevoland, met een prijs van 182.700 euro per hectare.

Die verschillen hebben volgens de onderzoekers van Rabobank onder andere te maken met regionale verschillen in ruimtevraag voor verstedelijking. Daarnaast speelt kwaliteit van de grond een rol; zo is bouwland meer waard dan grasland. Ook zijn de mogelijkheden voor alternatieve inkomsten van invloed, zoals extra opbrengsten uit wind- en zonne-energie. De Rabobank verwacht dat de verschillen tussen regio’s verder toenemen.