Tuchtrecht Banken heeft niks gehoord van bunq over rekeninggluren

De instantie Tuchtrecht Banken zegt nog geen meldingen of informatie te hebben gekregen van onlinebank bunq over het gluren op rekeningen door medewerkers. NRC onthulde woensdag dat personeelsleden van die bank stiekem in klantrekeningen hebben gekeken. Dat is een schending van de voor bankmedewerkers verplichte bankierseed die Tuchtrecht Banken normaal gesproken onderzoekt, maar er is nog geen melding binnengekomen.

Dat is opvallend, want volgens een reactie van bunq in NRC zijn “de bevoegde autoriteiten” inmiddels op de hoogte gebracht op basis van de informatie die bekend is bij de bank. Tuchtrecht Banken is de instantie waar schendingen van de bankierseed gemeld kunnen worden.

“Dat het onbevoegd gluren op een bankrekening in strijd is met de bankierseed is een feit en het leidt in vrijwel alle gevallen tot een tuchtrechtelijke sanctie”, aldus de instantie. Medewerkers in dienst van een bank met een Nederlandse bankvergunning moeten de bankierseed afleggen als ze in dienst treden bij de bank. Daaraan is een gedragscode verbonden en als een of meer regels worden geschonden kan dat leiden tot een tuchtrechtelijke procedure, aldus Tuchtrecht Banken.

NRC onthulde woensdag dat werknemers van bunq salarissen van collega’s bekeken of de rekeningen van ex-partners. Bunq vroeg NRC de namen te delen van de vier (ex)-medewerkers die in rekeningen van klanten zouden hebben gekeken, maar de krant ging niet in op dat verzoek.

Volgens Tuchtrecht Banken kunnen meldingen van schending van de bankierseed door iedereen worden gedaan. Vaak worden rekeninggluurders door de banken gemeld, omdat banken hun systemen zo hebben ingericht dat het opgemerkt zou worden. “Als die controle in het geval van bunq zou ontbreken, zou dat ons verbazen. Dit zullen we uiteraard betrekken in ons overleg met bunq”, stelt de instantie.