Verzekeraar ASR bij dalers in hogere AEX na update strategie

ASR stond donderdag bij de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak. De verzekeraar kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met een update van de strategie en financiële doelen voor de komende jaren, die niet in de smaak lijken te vallen bij beleggers. ASR, dat zijn positie op de Nederlandse markt flink heeft versterkt met de overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon, wil doorgroeien op eigen kracht en via strategische overnames van kleine tot middelgrote verzekeraars.

Ook wil ASR tot en met 2026 voor 525 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. De verzekeraar streeft verder naar een rendement op het eigen vermogen van boven de 12 procent en een kapitaalaanwas van 1,35 miljard euro in 2026. Topman Jos Baeten benadrukte dat ASR sinds de beursgang in 2016 consequent de doelstellingen heeft behaald en overtroffen. Het aandeel werd desondanks ruim 1 procent lager gezet.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 926,46 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 859,49 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen verloor 0,2 procent.

Naast ASR stond techinvesteerder Prosus in de staartgroep van de AEX met een min van 1,7 procent. Betaalbedrijf Adyen steeg 1,4 procent, dankzij een koopadvies van zakenbank Bryan Garnier. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML hadden weinig last van de tegenvallende vooruitzichten van de Amerikaanse branchegenoot Micron Technology en stegen tot 1,1 procent.

In de MidKap won Alfen 0,6 procent. De maker van laadpalen zag woensdag bijna de helft van zijn beurswaarde verdampen na een winstalarm. Analisten van Deutsche Bank hebben het koersdoel voor het aandeel fors verlaagd.

BAM klom 2 procent. De bouwer werd door investeringsbank AlphaValue/Baader op de kooplijst gezet. Ebusco (plus 5,6 procent) toonde herstel. De fabrikant van elektrische bussen raakte in de afgelopen twee dagen 30 procent aan waarde kwijt door een omzetalarm.

Hennes & Mauritz (H&M) zakte 14 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht en zag de verkopen dalen door de slechte weersomstandigheden, waardoor consumenten thuis bleven. Ook voor deze maand waarschuwde het bedrijf voor een omzetdaling.

De euro was 1,0692 dollar waard, tegen 1,0685 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper en kostte 80,72 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 85,13 dollar per vat.