Waarde ruimtevaartbedrijf Musk naar 210 miljard, volgens Bloomberg

Het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft een waarde van 210 miljard dollar, omgerekend ruim 196 miljard euro. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een aandelenverkoop door insiders van SpaceX waarbij die waardering wordt gebruikt.

Daarmee is de waarde van SpaceX flink toegenomen, want in december zou dat nog bijna 180 miljard dollar zijn geweest toen het niet-beursgenoteerde bedrijf aandelen verkocht aan een selecte groep investeerders.

Het in Hawthorne, Californië, gevestigde bedrijf is uitgegroeid tot een grote speler in de commerciële ruimtevaartindustrie met tientallen succesvolle lanceringen van zijn Falcon 9- en Falcon Heavy-raketten. Daarnaast heeft SpaceX de afgelopen jaren meer dan 5000 satellieten in een baan om de aarde gebracht.