Zwitserse Gotthardtunnel in september weer volledig bruikbaar

De Gotthardtunnel in de Zwitserse Alpen is begin september weer volledig bruikbaar, na de ontsporing van een vrachttrein in de tunnel vorig jaar augustus. Door die ontsporing werd er veel schade aangericht aan de tunnel. Die herstelwerkzaamheden hebben lange tijd geduurd. Volgens de Zwitserse spoorwegen (SBB) moet dat dus in september helemaal afgerond zijn als er ook testen en proefritten zijn geweest.

Het gaat om een belangrijke transportroute tussen het noorden en zuiden van Europa. De tunnel onder het Gotthardmassief in de Zwitserse Alpen heeft een lengte van 57 kilometer en is daarmee de langste ter wereld. De tunnel verbindt de havens van Rotterdam en Antwerpen en de industriegebieden in Duitsland met die in Noord-Italië en de haven van Genua.

Door de ontsporing moest 7 kilometer aan rails vervangen worden, aldus SBB. Ook moesten ruim 20.000 dwarsliggers vervangen worden, net als andere infrastructuur. Door die werkzaamheden was een van de twee tunnelbuizen niet volledig beschikbaar en moesten vooral passagierstreinen worden omgeleid via de zogenaamde panoramaroutes door de bergen.

Die omleiding zorgt voor langere reistijden. In september kunnen passagierstreinen weer normaal gebruik gaan maken van de Gotthardtunnel en op volle snelheid rijden. SBB schat de kosten van de schade aan de tunnel op 150 miljoen frank, omgerekend 156 miljoen euro.