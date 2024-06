EK-wedstrijden Oranje goed voor cafés, minder voor restaurants

Terwijl veel cafés profiteren van extra omzet tijdens het EK voetbal, moeten restaurants het ontgelden. Dat constateert de ING, die de pintransacties rond de afgelopen wedstrijden van Oranje analyseerde. De speeldag en het tijdstip van de wedstrijden zijn daarbij wel van invloed.

Zo werd op de vrijdagavond dat het Nederlands elftal het opnam tegen Frankrijk meer gepind in cafés dan op een reguliere vrijdagavond in juni. Het zwaartepunt lag daarbij voor en na de wedstrijd; tijdens de wedstrijd was het rustiger bij het pinapparaat.

De wedstrijd tussen Nederland en Polen vond daarentegen plaats op een zondag. Daar zag ING dezelfde ontwikkeling, al week de pinomzet die dag nauwelijks af van een reguliere zondag. “Mogelijk dat de zondag een dag is waarop veel consumenten liever niet te veel tijd willen besteden aan de voor- en nabeschouwing in de kroeg”, zegt de bank.

Consumenten lijken tijdens de wedstrijden van Oranje minder tijd door te brengen in restaurants en bij fastfoodketens. Daar werd tijdens de eerste twee wedstrijden 35 procent minder gepind dan normaal. Na afloop zag ING dat de pinomzet flink opveerde, maar daarmee kon het verlies aan omzet niet worden gecompenseerd. Daardoor liepen restaurants op deze twee dagen ongeveer 5 tot 10 procent aan pinomzet mis.

“Tegenover de omzetverliezen bij restaurants staan juist uitgaven elders, bijvoorbeeld extra uitgaven in de supermarkt”, besluit de bank. Ook werden volgens ING meer afhaal- en bezorgmaaltijden besteld rond etenstijd op de wedstrijddagen dat Oranje het opnam tegen Polen en Frankrijk.