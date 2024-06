Eneco stuurt zonnepanelen zakelijke klant voortaan standaard aan

Eneco houdt voortaan standaard invloed op de hoeveelheid opgewekte stroom bij zakelijke klanten met meer dan honderd zonnepanelen op het dak. Dat gebeurt door zonnepanelen te dimmen of uit te zetten op momenten dat de opwek groot is en de vraag naar stroom laag. Bedrijven die zonnestroom terugleveren aan het elektriciteitsnet en klant worden, krijgen nu automatisch een contract waarin dit staat.

Zakelijke klanten die dit niets vinden, moeten nu zelf aangeven dat ze een ander soort contract willen. Maar door standaard stroomcontracten aan te bieden waarbij Eneco zonnepanelen kan aansturen, hoopt de energieleverancier problemen met de balans op het stroomnet te verminderen.

Klanten worden volgens Eneco volledig gecompenseerd voor de stroom die ze niet kunnen opwekken. Ook krijgen ze 1 cent per teruggeleverd kilowattuur extra als beloning. Eneco laat gratis een stuurbox installeren die afschalen van de stroomopbrengst regelt.

“Zakelijke klanten hebben echt wel invloed op het net. Op een zonnige dag kunnen die ineens heel veel terug gaan leveren waardoor je 30 tot 40 procent overcapaciteit hebt”, legt een woordvoerster uit. “Dat kunnen we heel mooi sturen door zonnepanelen te dimmen of uit te zetten.”

Dit is volgens haar niet alleen een oplossing voor problemen met de balans op het elektriciteitsnet, als er te weinig vraag is naar stroom terwijl zonnepanelen er veel van opwekken. Ook zou het netcongestie, opstoppingen op het stroomnet, kunnen verminderen. Die op piekmomenten overvolle elektriciteitsnetten worden een steeds groter probleem, mede door de aanwas van nieuwe zonnepanelen. Netbeheerders kunnen hierdoor in veel gebieden geen nieuwe aansluitingen op het stroomnet garanderen.

De extra vergoeding van 1 cent is “niet veel”, erkent de woordvoerster van Eneco. “Dat komt doordat zonnestroom niet veel waard is. Maar de capaciteit bij zakelijke klanten is vaak groter dan bij de consumentenmarkt en dan is het wel weer interessant.”