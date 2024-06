L’Oréal verwacht minder groei wereldwijde beautymarkt

Het Franse cosmeticaconcern L’Oréal verwacht dit jaar minder krachtige groei van de wereldwijde markt voor beautyproducten. Volgens topman Nicolas Hieronimus drukt een zwakkere vraag uit China, al jaren een belangrijk afzetland voor L’Oréal, op de te behalen omzet.

Hieronimus heeft dat donderdag gezegd op een bijeenkomst met beleggers in Parijs. Hij denkt dat de markt dit jaar nog tussen de 4,5 en 5 procent kan groeien. Eerder dit jaar ging L’Oréal nog uit van 5 procent groei.

Beleggers zijn geschrokken van de opmerking. De aandelen van L’Oréal sloten donderdag op de beurs in Parijs ruim 3 procent lager en daalden vrijdagochtend zelfs bijna 4 procent. Dit jaar hebben de stukken tot nu toe een kleine 9 procent aan waarde verloren.

Over de prestaties van L’Oréal bestonden eerder al zorgen bij kenners. Bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal in april rapporteerde het concern echter een toename van de vergelijkbare verkopen met ruim 9 procent. Dat nam de zorgen bij analisten toen enigszins weg. De volgende kwartaalupdate wordt op 30 juli verwacht.

Jie Zhang, een analist bij de firma Alphavalue, denkt dat de positie van L’Oréal als grootste speler in de huidverzorgingssector voorlopig niet ter discussie staat, ook niet in China. Wel is hij bang dat de onderneming met make-up voor het brede publiek mogelijk marktaandeel verliest aan lokale merken.