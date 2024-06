Milei loodst ingrijpend hervormingsplan door Argentijns parlement

Het is de Argentijnse president Javier Milei gelukt zijn plannen voor een ingrijpende hervorming van de economie door het parlement te loodsen. Nadat de senaat eerder deze maand akkoord was gegaan met een afgezwakt wetsvoorstel, gaat nu ook een ruime meerderheid in het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het wetsvoorstel leidde tot grote en felle protesten in Argentinië.

Milei won vorig jaar de presidentsverkiezingen met de belofte de Argentijnse economie flink te liberaliseren. De zogeheten omnibuswet die nu is goedgekeurd, geeft Milei onder andere ruime bevoegdheden de economische crisis in zijn land te lijf te gaan. Ook gaat de wet over het dereguleren van de olie- en gasindustrie. Nu heeft deze sector nog te maken met strenge exportquota.

Werkgevers kunnen gemakkelijker werknemers ontslaan. Het Huis van Afgevaardigden ging ook akkoord met een begrotingsvoorstel waardoor veel meer personeel inkomstenbelasting moet betalen. De vorige regering had de drempel juist zodanig verhoogd dat werknemers praktisch vrijgesteld waren van die belasting.

Onder andere het Internationaal Monetair Fonds, dat Argentinië meermaals te hulp schoot, hoopte dat de belastinghervorming het zou halen. Er is nog wel een mogelijk obstakel. Linkse parlementsleden dreigen met een rechtszaak om de wijziging tegen te houden.

In tegenstelling tot eerdere protesten tegen de hervorming, bleven demonstraties voor het congresgebouw dit keer rustig. Bij een eerdere demonstratie werd een auto in brand gestoken en gooiden demonstranten molotovcocktails, waarna de politie traangas en een waterkanon inzette.

Argentinië kampt met economische krimp en een torenhoge inflatie, wat voor een grote toename van de armoede heeft gezorgd. Milei beloofde dit op te lossen met wat hij een “schoktherapie” noemt. Eerder sneed hij in subsidies, devalueerde hij de nationale munt en liet hij prijzen los. Het begrotingstekort daalde, maar Argentijnen gaven ook minder uit.