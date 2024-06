Nike onderuit op Wall Street na tegenvallende verkopen

Nike ging vrijdag ruim 16 procent onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse sportartikelenmerk zag de verkopen in het afgelopen kwartaal sterker afnemen dan kenners hadden verwacht. Ook waarschuwde het bedrijf voor een omzetdaling van 10 procent in het huidige kwartaal, mede als gevolg van zwakkere verkopen in China.

Ook verlaagde Nike de verwachtingen voor het hele jaar. Beleggers hadden juist gehoopt dat Nike dit jaar zou profiteren van het Europees kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen. Sportschoenenketen Foot Locker ging mee omlaag en verloor 4 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 39.362 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,3 procent tot 5497 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 17.869 punten. De drie hoofdgraadmeters stevenen af op koerswinsten in de maand juni. Ook in de eerste jaarhelft zijn de Amerikaanse beurzen sterk gestegen. Vooral de Nasdaq (plus 19 procent) en de S&P 500 (plus 15 procent) deden het goed, dankzij de sterke opmars van AI-chipbedrijf Nvidia dat dit jaar met zo’n 160 procent is gestegen. De Dow staat voor dit jaar op een winst van bijna 4 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast het eerste verkiezingsdebat tussen de Democratische Amerikaanse president Joe Biden en zijn Republikeinse uitdager Donald Trump. Trump viel Biden aan over de hoge inflatie en de slechte staat van de Amerikaanse economie. Biden maakte een verwarde indruk tijdens het debat en de Democraten zouden een andere presidentskandidaat willen. Mediabedrijf Trump Media & Technology steeg 3,5 procent, nadat eigenaar Trump als winnaar uit het debat kwam.

Daarnaast werd gereageerd op de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve. Die kwam overeen met de verwachtingen. Het cijfer speelt een belangrijke rol in het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De hardnekkige inflatie in de VS heeft de Fed er tot nu toe van weerhouden om de rente te verlagen en de strijd tegen de prijsstijgingen voort te zetten. Op de financiële markt wordt echter gehoopt dat de Fed de leenkosten in de grootste economie ter wereld later dit jaar gaat verlagen.

Apple steeg 0,3 procent. Het techconcern verkocht vorige maand 40 procent meer iPhones in China ten opzichte van een jaar geleden, volgens berekeningen van persbureau Bloomberg. Dat was wel minder dan de verkoopstijging van ruim 50 procent in april. Apple verlaagde de prijzen van iPhones in China in aanloop naar een groot winkelfestival dat in juni plaatsvindt.