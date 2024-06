PostNL ontloopt miljoenenboete na vrijspraak in België

De rechtbank in Antwerpen heeft twee Belgische onderdelen van pakketbezorger PostNL vrijgesproken in een zaak rond vermeende misstanden. Daarmee ontloopt de pakketbezorger boetes met een totale waarde van 24,4 miljoen euro.

Justitie verdacht het bedrijf ervan feitelijk de werkgever te zijn van personeel van onderaannemers, wat zou neerkomen op een “verboden terbeschikkingstelling”. Maar de rechter oordeelde dat de onderaannemers zelf nog voldoende gezag hadden over hun werknemers, waardoor zij de daadwerkelijke werkgever waren.

Een aantal onderaannemers krijgt wel boetes opgelegd waarvan een deel voorwaardelijk. Die zijn het gevolg van “sociaalrechtelijke inbreuken” die de inspectie heeft vastgesteld bij deze bedrijven. Het ging dan bijvoorbeeld om het niet doen van een zogeheten DIMONA-melding, waarmee bedrijven in België melden of iemand in of uit dienst treedt. Ook ontbraken werkvergunningen voor personeel. Het is niet duidelijk hoe hoog de boetes zijn.

In het kader van het onderzoek van de Belgische autoriteiten naar de vermeende misstanden bij PostNL in België zijn in 2021 en 2022 invallen gedaan bij depots van het bezorgbedrijf. Toenmalig topman Rudy van Rillaer zat daarna korte tijd vast. Het OM vroeg de rechtbank om vrijspraak voor hem, evenals voor een andere bestuurder en voor PostNL Holding. Daar is de rechter vrijdag wel in meegegaan.

De rechtbank in Antwerpen sprak logistiekbedrijf GLS in maart vrij in een vergelijkbare zaak. Ook in die zaak kregen de onderaannemers wel boetes opgelegd.