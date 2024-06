Protesten tegen groot lithiumproject in Servië

Demonstranten hebben vrijdag geprotesteerd tegen de komst van een groot lithiumproject in het westen van Servië omdat ze vrezen voor milieuverontreiniging. Onlangs zei de Servische president tegen zakenkrant Financial Times toch toestemming te willen geven voor het project. Begin 2022 werd die vergunning juist nog ingetrokken door Belgrado na grote weerstand van milieuorganisaties tegen de plannen voor de mijn.

De Jadar-mijn in het westen van Servië zou de grootste lithiummijn van Europa moeten worden, met een productie van 58.000 ton per jaar. De mijn wordt ontwikkeld door mijnbouwconcern Rio Tinto en moet gaan voorzien in een groot deel van de Europese vraag naar lithium, een belangrijke grondstof voor batterijen van elektrische auto’s. Volgens Vucic heeft Rio Tinto nieuwe garanties gegeven om normen rond milieu te waarborgen.

Maar de actievoerders willen dat het project van 2,4 miljard euro alsnog wordt tegengehouden. Ze zeggen dat de mijn drinkwater en grond zal verontreinigen en ook zal leiden tot luchtvervuiling. Volgens de demonstranten zijn Vucic en Rio Tinto niet transparant over het vergunningsproces voor de mijn die in 2028 open zou moeten gaan.

Rio Tinto heeft gezegd dat de mijn voor duizenden banen zal zorgen en ook Servië een sterke positie geeft op de markt voor grondstoffen voor de energietransitie.