Steeds meer zelfstandig ondernemers kiezen voor een vast nummer op mobiel

Begin jij net met ondernemen, dan snappen we heel goed dat je niet direct nadenkt over het gescheiden houden van je zakelijke en privé gesprekken die je telefonisch voert. Ergens ook wel logisch, maar wel belangrijk om hier op termijn goed over na te gaan denken. Een vast nummer op mobiel zorgt er namelijk voor dat je zakelijk en privé beter gescheiden kunt houden en je dus niet ‘s avonds bang hoeft te zijn dat je nog gebeld wordt. Zo kun je namelijk ‘openingstijden’ instellen, waarmee je dus op het moment dat iemand belt, een boodschap kan laten horen, waarbij je aangeeft dat je op dit moment niet bereikbaar bent. Wil je nog een stap verder gaan, dan kun je er zelfs een whatsapp account aan koppelen, zodat ze daar een bericht kunnen achterlaten. Omdat er nog veel meer redenen zijn waarom steeds meer (zelfstandig) ondernemers deze keuze maken, willen we de belangrijkste voordelen graag met je bespreken.

Privé en zakelijk beter scheiden

Het grootste voordeel van het kiezen van een vast nummer op je mobiel, is met name het beter gescheiden kunnen houden van zakelijk en privé. Dit geldt met name voor de kleine ondernemer, voor wie het altijd en overal bereikbaar zijn ook een belangrijk voordeel is. Met een vast nummer op mobiel kan je goed onderscheid maken tussen persoonlijke en zakelijke gesprekken. Zoals aangegeven, kun je ook werken met openingstijden. Dit zorgt vaak voor veel meer rust, aangezien je niet bang hoeft te zijn dat iedereen je zomaar kan bellen.

Makkelijk voor interne communicatie

Heb jij een bedrijf met meerdere werknemers, dan is het ook prettig dat ze elkaar intern gemakkelijk kunnen bereiken. Zo zit bijvoorbeeld niet iedereen erop te wachten om op z’n privé telefoon gebeld of geappt te worden. Reden genoeg dus om te investeren in deze vorm van telefonie. Het voordeel is dat iedereen zijn of haar eigen nummer heeft en jij als werkgever dus precies kunt zien wie waar en wanneer naartoe heeft gebeld. Een 085 nummer aanvragen kan gemakkelijk online en is vaak al met een paar minuten volledig operationeel. Natuurlijk zijn er nog wat praktische dingen die ingesteld moeten worden, bijvoorbeeld een welkomstboodschap, een keuzemenu en de tijden waarop je bereikbaar bent, maar dat is vaak zo gedaan.

Lokaal telefoonnummer op je mobiel

Stel dat je een kledingwinkel hebt, dan wil je natuurlijk het liefst een lokaal telefoonnummer. Regel je dit via de bekende providers, dan heb je ook een vaste telefoonaansluiting nodig. Kies je voor een vast nummer op je mobiel, dan is dit niet het geval. Zo ben je overal en altijd bereikbaar op je lokale telefoonnummer en komen deze oproepen dus gewoon op je mobiele telefoon binnen. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat alle werknemers de oproep tegelijk krijgen of dat deze automatisch wordt doorgeschakeld op het moment dat iemand zijn of haar telefoon niet opneemt.