Supers overtuigd dat statiegeldplan mogelijke dwangsom voorkomt

Supermarkten en andere betrokken bedrijven zijn ervan overtuigd dat hun verbeterplan om voldoende statiegeldverpakkingen in te zamelen, goed genoeg is om een mogelijke dwangsom van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te voorkomen. Dit zegt directeur Hester Klein Lankhorst van Verpact, de organisatie die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen.

In het plan staat onder meer dat er tot eind 2026 meer statiegeldapparaten moeten komen. Zo moeten in en bij supermarkten 800 extra apparaten komen en 4600 innamemachines op andere plekken waar veel mensen komen, zoals stations, scholen en festivals. Het bedrijfsleven wil mensen zo meer motiveren lege flesjes en blikjes met statiegeld in te leveren en niet weg te gooien. Klein Lankhorst zegt over de verbeterplannen dat die “heel grondig” zijn gemaakt.

Elk jaar moet 90 procent van de statiegeldverpakkingen worden ingeleverd, maar Verpact heeft dit nooit gehaald. De ILT dreigde het toenmalige Afvalfonds Verpakkingen, dat inmiddels Verpact heet, in september met een mogelijke last onder dwangsom om het niet halen van dit doel voor plastic flessen. Als het bedrijfsleven eind 2025 niet minstens 2800 nieuwe innamepunten heeft laten plaatsen, kan Verpact een dwangsom van de ILT krijgen. Volgens het plan zijn er dan ruim 3700 bijgekomen.

“We zijn nu driekwart jaar op weg en we zien nu dat het heel goed loopt”, zegt de directeur van Verpact tijdens een update over de voortgang in het telcentrum in Utrecht. Zo werden in het eerste kwartaal drie op de vier statiegeldblikjes ingeleverd volgens Verpact, in het kwartaal daarvoor was dit nog 65 procent.

De inspectie wil ook dat het statiegeld wordt verhoogd naar 50 cent. Klein Lankhorst zegt dat Verpact hierover in gesprek is met de ILT. Over het dreigement van een last onder dwangsom zegt ze: “We weten niet waar ze mee komen. Zij hebben hun eigen rol hierin, maar we kunnen nog wel goed met elkaar in overleg gaan.”

Andere maatregelen om het inzamelpercentage op te krikken, zoals een verplichting voor organisaties om een statiegeldapparaat neer te zetten, ziet de directeur van Verpact niet zitten. “Dat is aan de regelgever.”

Verder stelt ze dat Verpact er alles aan doet om de inzameldoelen zo snel mogelijk te halen, maar dat zou niet voor 2026 kunnen. “We balen ervan dat we nog geen 90 procent halen. We zijn er keihard mee bezig, maar het kan niet sneller dan we nu gaan.” Verpact zegt dat consumenten ook nog aan het inleveren moeten wennen.