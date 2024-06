VEH wil meer transparantie over kosten nieuwbouwvergunningen

Gemeenten moeten transparanter worden in de onderbouwing van de kosten van een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning. Daarvoor pleit Vereniging Eigen Huis (VEH). De prijs voor een vergunning voor een nieuwbouwwoning is volgens de belangenvereniging dit jaar gemiddeld met 24 procent gedaald. Deze kostenverlaging wordt echter vertekend door grote en onverklaarbare uitschieters bij gemeenten.

VEH en WoningBouwersNL ondervroegen in een steekproef veertig gemeenten naar de nieuwe bouwleges. 21 gemeenten reageerden. In zestien gemeenten daalden de bouwleges, in vier gemeenten gingen de leges omhoog. Een gemeente wijzigde de tarieven niet.

Met de gemiddelde prijsdaling lijken de bouwleges voor een eengezins- en een vrijstaande woning enigszins in de buurt te komen van de toezegging van de overheid. Zo beloofde demissionair minister Hugo de Jonge dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 zou leiden tot gemiddeld 30 procent lagere bouwleges.

Het gunstige beeld wordt volgens VEH echter vertekend door enkele extreme uitschieters, zowel naar boven als naar beneden. Waar in de ene gemeente de bouwleges met 80 procent werden verhoogd, verlaagde een andere gemeente dezelfde leges met 90 procent. “Soms wekken deze enorme verschillen de indruk dat de bouwleges ‘met een natte vinger’ zijn vastgesteld”, zei VEH-directeur Cindy Kremer, die benadrukte dat het onderzoek naar de bouwleges onder alle gemeenten deze zomer wordt voortgezet.