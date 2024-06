Verliezen lopen verder op bij maker elektrische auto’s Polestar

Bij fabrikant van elektrische auto’s Polestar zijn de verliezen vorig jaar verder opgelopen. De Volvo-spin-off kreeg net als andere makers van stekkerwagens te maken met een zwakkere vraag naar elektrische auto’s, felle concurrentie en kampte ook nog met interne organisatorische uitdagingen.

Het jaarverlies bedroeg gecorrigeerd voor onder meer belastingen bijna 1,5 miljard dollar. Een jaar eerder dook de onderneming al zo’n 1,3 miljard dollar in het rood.

De jaarcijfers hadden eigenlijk in april naar buiten moeten komen, maar Polestar zag zich genoodzaakt om de publicatie van het jaarverslag uit te stellen vanwege fouten in de boekhouding. Inmiddels heeft de onderneming de waarde van al haar bezittingen nog eens doorgenomen en het bedrijf doet op basis daarvan een afboeking van 450 miljoen dollar.

Begin dit jaar was al duidelijk dat het niet zo goed ging met de onderneming. Toen kondigde Polestar aan afscheid te nemen van 15 procent van zijn personeel, waardoor 450 mensen moesten vertrekken. Het Zweedse bedrijf legde de schuld bij toen “uitdagende marktomstandigheden”. Afgelopen jaar werden er ook minder auto’s verkocht dan eerder verwacht.

Polestar heeft geen vooruitzichten voor het lopende jaar bekendgemaakt. Eerder zei het bedrijf dat zijn twee nieuwe SUV’s, de Polestar 3 en 4, de verkoop moeten helpen verhogen tot meer dan 155.000 voertuigen.

Momenteel bouwt Polestar het merendeel van zijn auto’s in China. Maar deze zomer start het bedrijf met de productie van de Polestar 3 SUV in South Carolina. Dat is financieel aantrekkelijker in verband met handelstarieven voor in China gemaakte elektrische auto’s. Polestar zal in de tweede helft van 2025 ook beginnen met de productie van de Polestar 4 Premium Sport SUV in Zuid-Korea.

Het bedrijf is van plan om op 2 juli de resultaten over het eerste kwartaal en de verkoopcijfers over het tweede kwartaal te publiceren.