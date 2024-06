ECB-bestuurder zegt dat hardnekkigheid inflatie onderschat wordt

Robert Holzmann, bestuurder bij de Europese Centrale Bank (ECB), waarschuwt dat de hardnekkigheid van de inflatie verkeerd ingeschat wordt. Dat zei hij in een interview met het Chileense LT Pulso.

“Ik geloof echt dat onderschat wordt hoe hardnekkig de inflatie is”, citeert het medium de Oostenrijkse centralebankpresident tijdens een bezoek aan de Chileense hoofdstad Santiago. Hij was het enige ECB-bestuurslid dat begin juni niet achter de renteverlaging stond. Holzmann heeft dat verantwoord door te zeggen dat een data-afhankelijke beleidskoers gedreven moet worden door data en dat hij zich baseerde op de meest recente data over de economie.

Begin juni kwam de ECB met de eerste renteverlaging sinds 2019 nu de inflatie in het eurogebied flink is gezakt. De centrale bank begon vanaf midden 2022 in een recordtempo de rente te verhogen om de hoge inflatie te bestrijden.