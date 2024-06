Overwinning Labour kan gunstig zijn voor Nederlandse exporteurs

Een overwinning van oppositiepartij Labour bij de Britse verkiezingen volgende week donderdag kan volgens economen gunstig zijn voor Nederlandse exporteurs naar het Verenigd Koninkrijk. In het verkiezingsprogramma van Labour staat dat de grenscontroles voor goederen zoals vlees en land- en tuinbouwproducten uit de Europese Unie versoepeld moeten worden. Nu zorgen die steeds strengere controles voor veel papierwerk en lange vertragingen in bijvoorbeeld Britse havens, onder meer door personeelstekorten.

Labour ligt duidelijk voor in de peilingen en partijleider Keir Starmer zegt de banden met de EU aan te willen halen door “onnodige barrières” voor handel af te breken. De partij wil hiervoor het zogeheten ‘Veterinary Agreement’ sluiten. Dat akkoord moet overbodige controles aan grenzen voorkomen en zorgen voor lagere kosten van levensmiddelen, aldus Labour.

Econoom James Smith van ING denkt dat exporteurs hiervan “tastbare voordelen” kunnen hebben. “Een duidelijke stap naar voren.” De checks worden nu steeds strenger met meer fysieke controles en lange wachttijden. Nederlandse transporteurs hebben hier al over geklaagd omdat ze financiële schade lijden.

Stefan Koopman van Rabobank denkt dat met dit soort overeenkomsten de plooien met de EU meer gladgestreken kunnen worden. “Kleine stapjes in het begin en op langere termijn diepere samenwerking. Na de Brexit werden de Britten wakker in een harde wereld met protectionisme en het moeilijk sluiten van handelsakkoorden. Samenwerking met de EU is de enige logische manier.”

Labour heeft ook plannen voor grote investeringen in duurzame energie en de energietransitie om van het land een ‘Clean Energy Superpower’ te maken. Het is de bedoeling dat in die sector er in de komende vijf jaar maar liefst 650.000 banen bij komen. Zo wil Labour dat veel meer energie wordt opgewekt door windmolens op land en zee en door zonnepanelen.

De partij wil daarbij optrekken met het bedrijfsleven. Dat biedt dan ook kansen voor Nederlandse ondernemingen die actief zijn rond duurzame energie. Maar Smith van ING stelt wel dat net als in Nederland er in het Verenigd Koninkrijk veel problemen zijn met een overvol stroomnet, langzame planningsprocedures en personeelstekorten. Nieuwe projecten zullen dan ook veel tijd in beslag nemen.

Een terugkeer naar de EU wordt door Labour vooralsnog uitgesloten. Ook Koopman van Rabobank ziet een nieuw brexitreferendum voorlopig niet gebeuren. “Er moet nog veel water door de Thames stromen voordat we daar zijn.”