Veevoerbedrijf ForFarmers wil branchegenoot Van Triest overnemen

Veevoerbedrijf ForFarmers wil Van Triest Veevoeders overnemen. Dat laatste bedrijf is gespecialiseerd in het verhandelen van reststromen. De twee bedrijven hebben daarover een overeenkomst gesloten, meldt ForFarmers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de overname volgens het bedrijf nog goedkeuren.

ForFarmers, een van de grootste veevoerbedrijven in Nederland, wil door meer in te zetten op restromen bijdragen aan een “verantwoorde toekomst met betaalbaar en duurzaam voedsel”. Reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, kunnen vaak gebruikt worden in voer voor koeien, varkens en kippen. ForFarmers heeft al een tak binnen het bedrijf dat zich bezighoudt met het verwerken van dergelijke producten, afkomstig bijvoorbeeld van bier, melk of maïs.

Topman Pieter Wolleswinkel van ForFarmers denkt dat door de overname de leveranciers van reststromen nog beter bediend kunnen worden en dat klanten een beter en breder aanbod van reststromen krijgen. “Daarnaast zetten we een verdere stap in het verduurzamen van onze voedselketen”, zegt hij. Het beursgenoteerde ForFarmers heeft ongeveer 2450 medewerkers. Bij Van Triest werken zo’n 90 mensen.