Von der Leyen: EU-bedrijven sluiten grote deals met Egypte

Europese bedrijven tekenen grote overeenkomsten met Egypte voor investeringen, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze kondigde twintig nieuwe deals aan die in totaal mogelijk meer dan 40 miljard euro waard zijn, op een investeringsconferentie die zaterdag van start ging in Caïro.

De nieuwe deals komen nadat de Europese Unie in maart een steunpakket van 7,4 miljard euro had aangekondigd. Die steun is onderdeel van een poging om de economie in Egypte te stabiliseren en migrantenstromen naar Europa in te dammen. Bedrijven die willen investeren, bevinden zich in sectoren zoals waterstof, waterbeheer, chemie en scheep- en luchtvaart, zei Von der Leyen.

Europese functionarissen zeggen dat ze Egypte veerkrachtiger willen maken door investeringen en de private sector te stimuleren. “Uw stabiliteit en uw welvaart zijn essentieel voor een hele regio”, zei Von der Leyen in haar speech aan het begin van de conferentie.