Werknemers mode- en textielindustrie leggen werk neer, zegt FNV

Werkenden in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie gaan vanaf maandag staken. Dat zegt vakbond FNV, die met de acties een betere cao wil afdwingen. Vrijdagmiddag liep een ultimatum dat de vakbond had gesteld af, nadat de FNV-leden het eindbod van de werkgevers hadden afgewezen.

Bij verschillende bedrijven zijn medewerkers bereid het werk neer te leggen, zegt vakbondsbestuurder Paul van Boxtel. De bond eist 6,2 procent loonsverhoging voor de sector en structureel 100 euro extra per maand. Ook pleit de FNV ervoor dat de lonen voortaan elk jaar automatisch meestijgen met de inflatie. De vakbond wil ook dat medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten in de tapijt- en textielindustrie de mogelijkheid krijgen om minder te gaan werken, of ermee te stoppen.

Zo’n 12.000 medewerkers verdeeld over negenhonderd bedrijven werken volgens de FNV in de Nederlandse textielindustrie. De vorige cao liep in januari af. Sindsdien zijn de FNV en de werkgevers met elkaar in gesprek, maar die onderhandelingen lopen volgens de bond stroef.