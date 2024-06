Beleggers scherp op verkiezingen, Sintra en nieuwe inflatiecijfers

Beleggers houden in de nieuwe beursweek de verkiezingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk scherp in de gaten. In beide landen resulteren die verkiezingen mogelijk in politieke aardverschuivingen, iets wat ook economisch grote consequenties kan hebben. Zo zou een mogelijke overwinning van radicaal-rechts in Frankrijk tot extra discussies en zorgen over de overheidsfinanciën kunnen leiden.

De Franse beurzen leden recent al flinke koersverliezen nadat president Emmanuel Macron onverwacht vervroegde parlementsverkiezingen had uitgeschreven, omdat zijn partij een grote nederlaag leed bij de Europese verkiezingen. Als radicaal-rechts zondag en in de beslissende tweede ronde volgend weekend opnieuw de grote winnaar wordt, moet de president mogelijk veel macht inleveren.

Dat laatste zou voor grote onzekerheid kunnen zorgen. Een vraag is onder meer wat het resultaat zal betekenen voor de overheidsfinanciën, zeker omdat de Europese Commissie het land nog geen twee weken geleden heeft berispt om zijn grote begrotingstekort. Ongeacht wie er wint, voorzien economen hierover een botsing tussen Parijs en Brussel.

De Britten gaan donderdag naar de stembus. Daar lijkt oppositiepartij Labour voor het eerst in jaren weer de grootste te worden. Een overwinning van Labour kan volgens economen gunstig zijn voor Nederlandse exporteurs naar het Verenigd Koninkrijk. In het verkiezingsprogramma van Labour staat dat de grenscontroles voor goederen zoals vlees en land- en tuinbouwproducten uit de Europese Unie versoepeld moeten worden. Nu zorgen die steeds strengere controles voor veel papierwerk en lange vertragingen in bijvoorbeeld Britse havens, onder meer door personeelstekorten.

Bij beleggers gaat de aandacht komende dagen ook naar nieuwe inflatiecijfers in de eurozone, onder meer ook uit Nederland. De agenda is nog leeg als het gaat om bedrijfsresultaten, maar maandag begint wel de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra. Op het door de Europese Centrale Bank (ECB) georganiseerde forum zullen de centrale bankiers waarschijnlijk laten weten hoe ze tegen de hoge inflatie aankijken en wat dat betekent voor de toekomstige rentetarieven.

Verder komt in de Verenigde Staten eind van de week het maandelijkse banenrapport van de overheid naar buiten. Dat moet meer duidelijkheid geven over de Amerikaanse banenaanwas, wat in het land een belangrijke rol speelt voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt zou de Fed meer ruimte bieden om de rente langer hoog te houden.