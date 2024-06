Storing bij Odido zorgt voor problemen mobiel netwerk

Telecombedrijf Odido kampt zondag met een storing. Bij de website allestoringen.nl zijn meer dan 3000 meldingen binnengekomen van mensen die zeggen dat het mobiele netwerk bij hen niet goed werkt. Ook over de merken Ben en Simpel, die onderdeel zijn van Odido, zijn er honderden meldingen.

Odido Nederland zegt tegen klanten op socialmediaplatform X op de hoogte te zijn van de problemen. Naar eigen zeggen is de provider op zoek “naar de oorzaak en een snelle oplossing”. Een klant wordt ook aangeraden zijn “toestel opnieuw te blijven opstarten om te zien of er al verbinding kan worden gemaakt met het netwerk”. Een woordvoerder van Odido is niet bereikbaar voor commentaar.