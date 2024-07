Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving

Vijf Nederlandse banken die via een initiatief samenwerken om witwassen te bestrijden, gaan dit project herzien. Aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die per juli 2027 van kracht wordt. Momenteel werken nog zestig mensen aan het initiatief met de naam Transactie Monitoring Nederland (TMNL), maar volgens een woordvoerder gaat het project op kleinere schaal verder. Het is niet bekend hoeveel mensen kunnen blijven.

TMNL is een in 2020 opgezet initiatief van ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank om meer samen op te trekken bij het aanpakken van witwassen. Als TMNL ongebruikelijke transacties tegenkomt in gegevens van de banken, worden deze ‘alerts’ gemeld aan de bank in kwestie. De bank onderzoekt de meldingen nader en geeft ze door aan de autoriteiten.

TMNL werd opgericht vanuit het idee dat banken op termijn alle transactiedata van zakelijke klanten konden delen, legt de woordvoerder uit. De nieuwe Europese wetgeving, de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) die eind april door het Europese Parlement werd aangenomen, bemoeilijkt dat streven. Zo stellen nieuwe regels onder meer dat klantdata alleen uitgewisseld mogen worden als er een hoog risico op witwassen is geconstateerd.

De komende tijd gaat TMNL daarom de bestaande activiteiten afbouwen en het project aanpassen aan de nieuwe Europese regels. De nieuwe werkwijze van het initiatief moet overigens nog worden voorgelegd aan de toezichthouders, in dit geval de Autoriteit Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank (DNB).