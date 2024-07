Beursgenoteerde bedrijven betaalden recordbedrag aan rente

Beursgenoteerde bedrijven betaalden wereldwijd een recordbedrag aan rente afgelopen boekjaar. Bij elkaar betaalden ze 458 miljard dollar, bijna een kwart meer dan een jaar eerder. In Nederland zag vooral bierbrouwer Heineken de rentekosten flink stijgen met bijna 34 procent. Dat stelt vermogensbeheerder Janus Henderson in de jaarlijkse Global Corporate Index.

Hoewel centrale banken de rentes nu stapsgewijs verlagen, hebben veel bedrijven oudere langlopende leningen uitstaan waar nog een hogere rente tegenover staat. Daardoor wordt er ook dit jaar een stijging van de rentelasten bij de meeste ondernemingen verwacht, denkt Janus Henderson.

“De scherpe stijging van het bedrag dat bedrijven het afgelopen jaar aan rente hebben uitgegeven, markeert een keerpunt in de bedrijfsfinanciën”, zegt portefeuillebeheerder Tim Winstone van het credit team van Janus Henderson. “De trend is overal zichtbaar, maar het is belangrijk om te onthouden dat de rentekosten vanuit een historisch lage basis komen, dus dit is een proces van normalisatie.”