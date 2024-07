Boeing bij stijgers op licht positief Wall Street

Boeing hoorde maandag bij de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De geplaagde vliegtuigbouwer koopt bedrijfsonderdelen terug van zijn toeleverancier Spirit AeroSystems voor 4,7 miljard dollar in aandelen. Boeing verkocht de toeleverancier in 2005 om kosten te besparen, maar wil die nu terugkopen na een serie incidenten met Boeing-toestellen. Het aandeel won 2,6 procent.

De hoofdgraadmeters op Wall Street eindigden licht hoger. De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,1 procent hoger af op 39.169,52 punten. De brede S&P 500-index noteerde 0,3 procent hoger op 5475,09 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent tot 17.879,30 punten.

Tesla won ruim 6 procent. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s komt dinsdag met een driemaandelijkse update over de productie en leveringen. Het concern van Elon Musk had eerder dit jaar het slechtste kwartaal in jaren achter de rug, mede door een ingestorte vraag naar stekkerauto’s en Chinese concurrentie van rivalen als BYD.

Robinhood steeg 0,4 procent. De beleggingsapp heeft ingestemd met de aankoop van Pluto Capital, dat bekendstaat om door kunstmatige intelligentie (AI) gestuurd persoonlijk beleggingsadvies. Met de aankoop hoopt Robinhood op termijn meer AI-gestuurde tools aan klanten te kunnen aanbieden. Persoonlijk beleggingsadvies was van oudsher enkel beschikbaar voor rijke beleggers, Pluto Capital-oprichter Jacob Sansbury wilde daar verandering in brengen.

Coinbase won 5 procent. Een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de cryptobeurs een opdracht gegund voor het in bewaring nemen van in beslag genomen digitale activa. Volgens de website van het agentschap, de United States Marshals Service, heeft het vijfjarige contract een waarde van 32,5 miljoen dollar.

Gamestop verloor 5,5 procent. Beleggers in het aandeel van de videogameverkoper hebben een rechtszaak aangekondigd tegen Keith Gill, die beter bekendstaat als Roaring Kitty. De investeerders zeggen dat ze geld hebben verloren doordat Gill Gamestop-aandelen heeft gemanipuleerd voor zijn eigen gewin. Chewy zakte 6,6 procent. Gill kondigde aan ook een belang te hebben in de onlineverkoper van diervoeding en accessoires voor huisdieren.

De euro was 1,0740 dollar waard, tegenover 1,0725 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 83,44 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 86,72 dollar per vat.