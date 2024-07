Brits personeel Tata Steel ziet voorlopig af van grote staking

De grote staking van later deze maand bij de Britse tak van staalbedrijf Tata Steel gaat voorlopig niet door. Dat meldt vakbond Unite aan het Britse medium PA Media. De staking, waar naar schatting 1500 medewerkers aan zouden meedoen, zou volgende week maandag beginnen en onbepaalde tijd duren.

De stakingsaankondiging was een protest tegen het schrappen van 2800 banen en de sluiting van twee hoogovens in de staalfabriek in Port Talbot in Wales. Tata kondigde de plannen in januari aan als onderdeel van een herstructureringsprogramma om de verliezen terug te dringen. In totaal werken er ruim 8000 mensen voor Tata in het Verenigd Koninkrijk.

Labour, die op koers ligt om te winnen bij de komende verkiezingen, had al een oproep gedaan aan Tata om af te zien van de plannen en om na de verkiezingen van donderdag verder te praten met de overheid.