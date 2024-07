Brussel beschuldigt Meta van overschrijden regels gebruik data

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, overschrijdt Europese regels bij het gebruik van persoonlijke data van gebruikers, stelt de Europese Commissie vast. Daarom start de commissie een onderzoek met mogelijk juridische gevolgen als uitkomst.

Volgens de commissie voldoet Meta niet aan de eisen van de Wet op de Digitale Markten (DMA) als het gebruikers maar twee opties geeft, namelijk ofwel akkoord gaan met het gebruik van persoonlijke data voor advertenties, ofwel te moeten betalen voor een advertentievrije omgeving. Volgens de DMA moeten gebruikers namelijk ook de optie krijgen minder persoonlijke data te verstrekken aan een provider, maar toch behoorlijke dienstverlening te ontvangen die neutraal werkt en minder gebruikmaakt van persoonlijke data.

Meta had de keus voor ofwel een betaalde versie of een gratis bij het verstrekken van persoonlijke data in november 2023 ingevoerd, juist voordat begin dit jaar de DMA helemaal in werking ging. De nieuwe regels van de DMA moeten de macht van zogenoemde ‘poortwachters’ aan banden leggen. Dat zijn techbedrijven met platforms waarop gebruikers zo aangewezen zijn dat ze feitelijk bepalen tot welke diensten en producten gebruikers toegang hebben.