Bunq begint zaak tegen NRC om publiceren namen medewerkers

Onlinebank Bunq heeft een kort geding tegen NRC aangespannen bij de rechtbank in Amsterdam. Topman Ali Niknam meldt op LinkedIn dat de zaak over een artikel gaat waarin staat dat enkele oud-werknemers van bunq stiekem in klantrekeningen keken. De bank is niet blij dat daarin ook interne berichten met namen van medewerkers staan.

NRC publiceerde woensdag een artikel over vier anonieme voormalige bunq-werknemers die in rekeningen keken die ze voor hun werk niet nodig hadden. Dat konden zij volgens de krant zonder gevolgen doen. In het artikel staan ook interne chatberichten waarin onder meer zorgen over privacy bij de bank worden geuit.

“Het kan niet zo zijn dat de krant iedereen die weigert mee te werken dan maar met naam noemt en dan ook nog eens selectief citeert”, zegt Niknam.

Adjunct-hoofdredacteur Melle Garschagen van NRC zegt in een eerste reactie zeer veel vertrouwen in de journalistiek van de krant te hebben. Later komt hij nog met een uitgebreidere reactie.