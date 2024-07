ECB heeft geen haast met verdere renteverlaging, zegt Lagarde

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft meer tijd nodig om te concluderen dat de inflatie goed op weg is naar de beoogde 2 procent. Gunstige economische ontwikkelingen wijzen erop dat nieuwe renteverlagingen niet dringend zijn, zei ECB-president Christine Lagarde tijdens een ECB-forum in het Portugese Sintra.

De ECB heeft de rentetarieven in juni voor het eerst sinds 2019 verlaagd. Daartoe besloot de centrale bank omdat de inflatie in het eurogebied flink was afgenomen. Lagarde hield toen al een slag om de arm en was terughoudend over verdere stappen. Het argument daarbij was dat de vooruitzichten veel te onzeker waren om op korte termijn een tweede verlaging door te voeren.

“Het zal enige tijd duren voordat we voldoende gegevens hebben verzameld om er zeker van te zijn dat het risico op een inflatie boven de doelstelling voorbij is”, zei ze maandag. “De sterke arbeidsmarkt betekent dat we de tijd kunnen nemen om nieuwe informatie te verzamelen.”

De opmerkingen van Lagarde suggereren dat de ECB de rentetarieven onveranderd laat als de centrale bank later deze maand bijeenkomt. Beleggers kijken sinds de eerste renteverlaging in juni uit naar uitspraken van Lagarde om een indicatie te krijgen van hoe snel de tarieven omlaaggaan.

In haar toespraak wordt de politieke situatie in haar thuisland Frankrijk niet genoemd en wordt ook niet duidelijk welke koers de ECB precies volgt. Lagarde herhaalde dat ze beslissingen neemt zodra er cijfers binnenkomen. Het is niet duidelijk of de politieke commotie in Frankrijk het monetair beleid beïnvloedt. Vorige maand riep president Emmanuel Macron parlementsverkiezingen uit in het land en zondag werd bekend dat de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen de eerste ronde daarvan gewonnen heeft.