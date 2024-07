Europese waterstofbedrijven protesteren tegen Chinese subsidies

Grote Europese waterstofbedrijven willen dat zij op het eigen continent vaker de voorkeur krijgen boven flink gesubsidieerde Chinese ondernemingen. Twintig fabrikanten waaronder het Duitse Siemens Energy vinden dat er sprake is van een oneerlijk speelveld, schrijven zij in een brief aan Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

“Het Europese marktleiderschap wordt acuut bedreigd. De tijd is rijp voor een herziening van het Europese handels-, concurrentie- en industriebeleid”, staat in de brief, die in handen is van de Britse zakenkrant Financial Times.

Met het subsidiëren van ondernemingen van eigen bodem probeert China ook in andere sectoren Europese bedrijven weg te concurreren. In ieder geval op het gebied van elektrische auto’s vindt Brussel dat oneerlijke concurrentie, zo werd vorige maand duidelijk. Als er aan die praktijk niets verandert, komen er vanaf 4 juli Europese heffingen van tussen de 17 en 38 procent op Chinese automerken.