Google eist openheid van adverteerders in verkiezingsadvertenties

Google gaat adverteerders verplichten open te zijn over de inhoud van verkiezingsadvertenties. Het bedrijf wil dat adverteerders aangeven of er gebruik is gemaakt van echte mensen of gebeurtenissen, of dat beelden bijvoorbeeld zijn gecreëerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI).

Als dat laatste het geval is, moeten marketeers een vakje aanvinken voor “gewijzigde of synthetische inhoud”. Op basis daarvan genereert Google een melding in advertenties op mobiele telefoons en tijdens streams via de computer of televisie. Op andere platforms zijn adverteerders zelf verantwoordelijk voor een “prominente vermelding”, aldus Google.

De maatregelen volgen op de opkomst van deepfakes, nepbeelden waarmee informatie kan worden gemanipuleerd. Daardoor is de grens tussen echt en nep vervaagd. Zo gingen tijdens verkiezingen in India in april nog nepvideo’s rond van twee Bollywood-acteurs. Die leverden zogenaamd kritiek op de zittende premier Narendra Modi en riepen in met AI gecreëerde video’s op om op de oppositie te stemmen.