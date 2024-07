Grondoppervlak voor verbouwen tarwe slinkt met een kwart

De grond die wordt gebruikt voor het verbouwen van tarwe is dit jaar aanzienlijk kleiner dan vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) slonk het zogeheten tarwe-areaal in Nederland met wel een kwart tot minder dan 100.000 hectare. Het is voor het eerst sinds 1957 dat tarwe goed is voor zo weinig landbouwgrond.

De oorzaak ligt onder meer in de natte weersomstandigheden van het afgelopen najaar. Daardoor wordt er dit jaar op veel minder grond wintertarwe verbouwd. Wel is bijna twee keer zo veel grond voor zomertarwe benut, ondanks dat ook dit voorjaar erg nat was.

Volgens het CBS is in jaren waarin de oppervlakte van wintertarwe kleiner is, vaak een toename te zien bij het areaal zomertarwe. Maar dit jaar compenseerde de toename bij zomertarwe de krimp bij wintertarwe duidelijk niet.

De totale oppervlakte aan akkerbouwgrond nam vergeleken met vorig jaar af met 2 procent tot 535.000 hectare. Zo wordt er nu een groter oppervlak gebruikt voor uien, suikerbieten en vezelgewassen zoals vlas en hennep. Uit de landbouwtelling van het CBS komt daarnaast naar voren dat er meer grond wordt gebruikt voor consumptieaardappelen.