Het kleinhuishoudelijk merk AENO start samenwerking met Mediamarkt: Een unieke kans voor consumenten

Kleine huishoudelijke apparaten van AENO zijn vanaf nu te bezichtigen in Mediamarkt Amsterdam Arena. Op deze 3 displays in de winkel presenteren wij de diverse AENO categorieën: Schoonmaken, Keuken en Persoonlijke verzorging.

Diverse displays

Op de AENO schoonmaak display ziet u de AENO slimme robotstofzuigers, draadloze steelstofzuigers en stoomreinigers; op de AENO keukentafel kunnen bezoekers kennismaken met slimme waterkokers, elektrische grills, blenders/soepmakers, staafmixers en sous vides en op de AENO persoonlijke verzorgingsdisplay worden de slimme elektrische tandenborstels en waterflossers gepresenteerd.

De AENO-merkzone biedt klanten een unieke kans om vertrouwd te raken met de producten van het merk en om hun kwaliteit en functionaliteit te beoordelen. Zo kunnen consumenten de juiste keuze maken op basis van persoonlijke ervaringen en indrukken.

Keuzes maken

“Door onze samenwerking met Mediamarkt, één van de grootste retailers op het gebied van elektronica en huishoudelijke apparaten, willen we een omgeving creëren die het voor consumenten nog makkelijker maakt om keuzes te maken,” zegt Ritesh Badal, Sales Manager Benelux bij AENO. “In een comfortabele ruimte kan men de functies van de apparaten testen, de kwaliteit zien en de hoogwaardige technologie die de toekomst van de industrie vormgeeft letterlijk aanraken.”

Volgens de statistieken is de mogelijkheid om producten persoonlijk te beoordelen één van de belangrijkste factoren bij aankoopbeslissingen. De AENO displays bij Mediamarkt vervullen deze behoefte voor klanten, versterken hun vertrouwen in het merk en verhogen hun tevredenheid over hun aankopen.

We willen graag onze dank richten aan Edward van Lith en Tugce Ersoz van Mediamarkt die gecharmeerd waren van onze AENO klein huishoudelijke apparaten en ons de kans hebben geboden om hun klanten kennis te laten maken dit mooie design en deze innovatieve producten.

Over AENO

AENO is een internationaal merk met klein huishoudelijke apparaten, dat zich al heeft gevestigd als producent van betrouwbare en hoogwaardige apparaten in vele landen, zoals Oekraïne, Nederland, Belgie, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Bulgarije, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, de Baltische Staten, Servië, Polen, etc. AENO maakt deel uit van de merkenportefeuille van ASBIS Enterprises PLC, een toonaangevende distributeur in Europa.

AENO zet een stap in de richting van een duurzaam merk van klein huishoudelijke apparaten dat past bij de levensstijl, behoeften en waarden van de consument. De merkfilosofie richt zich niet alleen op de ontwikkeling van technologie en functionaliteit, maar houdt ook rekening met de verschillende behoeften, smaken en levensstijlen van mensen. Het stelt nieuwe normen voor de industrie en biedt consumenten een verbeterde ervaring met een minimale impact op het milieu.