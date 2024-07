Hogere opening beurzen voorzien aan begin tweede jaarhelft

De Europese aandelenmarkten lijken maandag op de eerste handelsdag van de tweede helft van het jaar met winst te openen. De aandacht van beleggers gaat uit naar de uitslag van de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen en cijfers over de economische bedrijvigheid in Europese landen en de eurozone. Verder begint in het Portugese Sintra een bijeenkomst voor centrale bankiers die wordt georganiseerd door de Europese Centrale Bank (ECB).

Het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen heeft volgens de prognoses de eerste ronde van de verkiezingen gewonnen. De alliantie van president Emmanuel Macron, die het politieke midden vertegenwoordigt, eindigt achter een linkse alliantie op de derde plaats.

Het is nog onduidelijk of RN in de tweede ronde volgende week zondag een absolute meerderheid verwerft in het nieuwe Lagerhuis (Assemblée Nationale). Als dat gebeurt, dan kan RN het premierschap opeisen.

De euro ging licht omhoog na de uitslag. De overwinning van RN was minder groot dan sommige peilingen hadden aangegeven. De afgelopen tijd was er onrust op de beurs in Parijs door zorgen bij beleggers over de Franse overheidsfinanciën bij een overwinning van RN.

Verder meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) dat de industriële bedrijvigheid in Nederland in juni minder sterk was dan een maand eerder, maar wel kleine groei toonde. Dat kwam deels door minder hoge orders uit het buitenland.

Uit China kwam zondag al een cijfer over de bedrijvigheid in de industrie. De industriële activiteit in de tweede economie van de wereld liet in juni opnieuw krimp zien. Daarmee blijft een van China’s belangrijkste sectoren een kwakkelend beeld vertonen, wat het onzeker maakt of China dit jaar aan de economische groeidoelstelling van circa 5 procent kan voldoen.

De Aziatische beurzen zaten maandag niettemin in de lift. De beurs in Shanghai steeg tussentijds 0,7 procent. De Kospi in Seoul en de Japanse Nikkei gingen elk 0,1 procent omhoog.

In Amsterdam kan veevoerbedrijf ForFarmers in beweging komen na het nieuws over een overname van het bedrijf Van Triest Veevoeders dat is gespecialiseerd in het verhandelen van reststromen. De twee bedrijven hebben daarover een overeenkomst gesloten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de overname nog goedkeuren. Daarnaast meldde noten-, kruiden- en zadenhandelaar Acomo de overname van de noten- en gedroogde vruchtentak van Caldic. Hoeveel geld met beide deals is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.