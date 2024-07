Nederland loopt steeds meer duurzame stroom mis door afschakelen

Zonneparken en windmolens staan steeds vaker uit als de zon uitbundig schijnt, of als het hard waait. Volgens het platform Energieopwek.nl loopt Nederland in toenemende mate duurzame energie mis door het afschakelen van installaties. De energie-experts van het platform zien wel oplossingen om die verspilde capaciteit tegen te gaan: meer stroom opslaan en er waterstof mee maken.

Een energieproducent die zijn windpark uitschakelt terwijl het hard waait, dat lijkt tegenstrijdig. Toch gebeurt het steeds vaker en daar is een logische verklaring voor. Het aantal windmolens en zonnepanelen is de laatste jaren zo sterk gestegen, dat op piekmomenten veel meer stroom kan worden opgewekt dan nodig is. Het stroomnet kan dat niet aan. Bovendien valt op zulke momenten niets met al die duurzame elektriciteit te verdienen, omdat de stroomprijzen dan tijdelijk negatief zijn: wie stroom afneemt, krijgt geld toe.

Volgens Energieopwek.nl, dat onder meer wordt ondersteund door Gasunie, netbeheerder TenneT en het Nationaal Klimaat Platform, is in de afgelopen drie maanden zo’n 1700 gigawattuur aan duurzame stroom “niet geoogst”. Dat zou wel kunnen als er genoeg batterijen en zogeheten elektrolysers waren om de elektriciteit op te slaan en er waterstof van te maken. Gascentrales hoeven dan minder hard te draaien om stroom op te wekken en de industrie zou een deel van het gasgebruik kunnen vervangen door waterstof, redeneren de volgers van de duurzame energieproductie verder.

“Volgens de modellen van Energieopwek had dit in het tweede kwartaal 350 miljoen kubieke meter gas gescheeld. Dat is voldoende om alle gebouwen in een stad als Den Haag mee te verwarmen”, klinkt het.