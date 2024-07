Omzet detailhandel met bijna 3 procent omhoog in mei

De omzet in de Nederlandse detailhandel is in mei met 2,9 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die omzetgroei komt vooral voor rekening van de non-foodsector, met bijvoorbeeld verkopers van consumentenelektronica, drogisterijen en kleding- en schoenenwinkels.

Volgens het CBS ging de omzet bij non-food met 4,5 procent omhoog. De omzet van de foodsector, met winkels voor voedings- en genotmiddelen, bleef vrijwel onveranderd ten opzichte van een jaar eerder.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van kalenderdagen in mei, aldus het CBS. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 4,2 procent hoger dan in mei vorig jaar.