Parijse beurs sluit hoger na niet-beslissende winst Le Pen

De Franse aandelenbeurs ging maandag met winst de handelsdag uit. Beleggers verwerkten het nieuws dat het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen geen beslissende overwinning heeft geboekt in de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen.

De belangrijkste beursgraadmeter in Parijs noteerde bij het slot van de handelsdag 1,1 procent hoger. De CAC 40-index leverde daarmee wel flink wat winst van eerder op de dag in en staat bovendien nog steeds zo’n 5 procent lager sinds Emmanuel Macron vorige maand de vervroegde parlementsverkiezingen uitriep.

De stemming elders in Europa was overwegend positief. De AEX-index in Amsterdam sloot nipt lager op 923,05 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen in Amsterdam, eindigde 0,3 procent hoger op 862,93 punten. De beurs in Londen sloot een fractie hoger. De DAX in Frankfurt steeg 0,3 procent. Maandag werd bekend dat de inflatie in Duitsland licht is gezakt. Dat houdt de mogelijkheden open voor nog een renteverlaging van de Europese Centrale Bank in september, ook al blijft de inflatie nu nog steken op een iets te hoog niveau.

Beleggers zijn ongerust over de Franse overheidsfinanciën bij een overwinning van RN. Uiteindelijk was de winst van de partij van Le Pen lager dan de laatste peilingen eerder suggereerden. Grote Franse concerns zoals olie- en gasbedrijf TotalEnergies en banken BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole noteerden plussen tot 3,6 procent.

In de AEX-index waren banken ING en ABN AMRO de grootste stijgers met plussen van respectievelijk 2,5 en 2,1 procent. Ook verzekeraars Aegon, NN Group en ASR deden goede zaken met winsten tot 1,5 procent. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi leverden tot 1,5 procent in.

In de MidKap stond Alfen bovenaan met een winst van 4,3 procent. De maker van laadpalen en energiesystemen ging vorige week nog keihard omlaag na een winst- en omzetalarm.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak voerde ForFarmers de stijgers aan met een plus van 6,9 procent. Het veevoederbedrijf koopt Van Triest Veevoeders, dat is gespecialiseerd in het verhandelen van reststromen. De overname is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In Kopenhagen won A.P. Møller-Maersk 6,2 procent. De grote Deense containerrederij is niet langer geïnteresseerd in het kopen van DB Schenker, het logistieke dochterbedrijf van het Duitse staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn.