Wall Street begint licht hoger aan tweede helft van jaar

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine winsten begonnen aan de tweede helft van het jaar. Wel blijft Wall Street donderdag dicht voor Onafhankelijkheidsdag. Fourth of July is een nationale feestdag in de Verenigde Staten, waarop de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 wordt gevierd. Op woensdag sluiten de Amerikaanse markten ook eerder voor de feestdag.

De Dow-Jonesindex noteerde maandag kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 39.310 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,3 procent tot 5475 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 17.760 punten.

Het hoogtepunt van de week voor handelaren in New York is het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat voor het einde van de week op de rol staat. De werkgelegenheid speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Bij een sterke arbeidsmarkt heeft de Fed meer ruimte om de rente langer op een hoog niveau te houden.

De aandacht zal verder ook uitgaan naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed. Mogelijk wordt daaruit meer duidelijk over het toekomstige rentebeleid. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de Fed later dit jaar begint met het verlagen van de rente.

Ook houden beleggers in New York de bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra in de gaten. Die bijeenkomst wordt georganiseerd door de Europese Centrale Bank (ECB) en Fed-voorzitter Jerome Powell zou aan een paneldiscussie meedoen.

Boeing ging 3 procent omhoog. De vliegtuigbouwer koopt bedrijfsonderdelen terug van zijn toeleverancier Spirit AeroSystems (plus 3,8 procent) voor 4,7 miljard dollar in aandelen. Boeing verkocht Spirit AeroSystems in 2005 om kosten te besparen, maar wil het nu terugkopen na een lange reeks incidenten met Boeing-toestellen. Concurrent Airbus gaat ook delen van het bedrijf overnemen.

Meta Platforms daalde 0,2 procent. Het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram overschrijdt Europese regels bij het gebruik van persoonlijke data van gebruikers, zegt de Europese Commissie. Daarom start de commissie een onderzoek met mogelijk juridische gevolgen als uitkomst. Als Meta inderdaad de regels heeft overtreden, kan het bedrijf boetes krijgen van Brussel die kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet.