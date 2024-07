AEX-index lager in afwachting inflatiecijfers eurozone

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met verlies geopend. Beleggers zijn vooral in afwachting van nieuwe inflatiecijfers uit de eurozone, die in de loop van de ochtend worden gepubliceerd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder op de dag al dat de inflatie in Nederland in juni flink is gestegen.

De AEX noteerde kort na aanvang 0,5 procent lager op 918,46 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 858,66 punten. Op de beurzen in Londen en Frankfurt waren minnen tot 0,4 procent te zien.

De CAC40 in Parijs daalde 0,6 procent. Maandag won de hoofdindex nog 1,1 procent, na het nieuws dat het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen geen beslissende overwinning heeft geboekt in de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen.