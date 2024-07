Alzheimermedicijn Kisunla goedgekeurd in de VS

De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly heeft in de Verenigde Staten toestemming gekregen van toezichthouder FDA om een nieuw alzheimermedicijn op de markt te brengen. Dit is het tweede goedgekeurde medicijn dat de progressie van de slopende hersenziekte vertraagt.

Het middel donanemab, met de merknaam Kisunla, is bedoeld voor patiënten met vroege Alzheimer. De deskundigen van de Food and Drug Administration steunen unaniem het gebruik van dit medicijn bij deze patiënten. Volgens hen wegen de voordelen van het medicijn zwaarder dan de risico’s. Mogelijke bijwerkingen zijn onder andere hersenzwelling en hersenbloedingen. Regelmatige scans zijn vereist om deze effecten te monitoren.

In de VS kost het nieuwe middel 695,65 dollar (610 euro) per flacon, wat neerkomt op 32.000 dollar voor een behandeling van twaalf maanden. Het is nog niet bekend of dit middel ook in Nederland beschikbaar komt.