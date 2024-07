Beleggers wachten op nieuwe inflatiecijfers eurozone

Beleggers op de Europese aandelenbeurzen kijken dinsdag onder meer uit naar nieuwe cijfers over de inflatie in de eurozone die in de loop van de ochtend worden gepubliceerd door het Europese statistiekbureau Eurostat. De prijsontwikkeling speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Bij een hardnekkig hoge inflatie kan de centrale bank terughoudender worden met het verder verlagen van de rente.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam al met een voorlopig inflatiecijfer voor Nederland. Die kwam in juni uit op 3,2 procent, tegen 2,7 procent in mei. Op basis van de Europese rekenmethode werd voor Nederland een inflatie gemeten van 3,4 procent. In mei bedroeg de inflatie in de gehele eurozone nog 2,6 procent.

De centrale bank in Frankfurt verlaagde vorige maand nog voor het eerst sinds 2019 de rente in het eurogebied. President Christine Lagarde verklaarde op het ECB-forum in het Portugese Sintra maandag wel meer tijd nodig te hebben om te concluderen dat de inflatie goed op weg is naar de beoogde 2 procent. Haar opmerkingen suggereren dat de ECB de rentetarieven onveranderd laat als de centrale bank later deze maand bijeenkomt.

Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan verhoogden het advies voor verzekeraar NN Group en verlaagden het advies voor ASR. Verder kreeg windmolenfunderingsspecialist Sif een adviesverhoging van investeringsbank Oddo BHF.

Detacheerder Brunel kondigde aan dat topman Jilko Andringa eind dit jaar aftreedt. Hij is sinds 2017 topman en gaat dan een ander professioneel avontuur aan, aldus Brunel.

Navigatiedienstverlener TomTom maakte bekend verkeersinformatie te gaan leveren aan Bolt, een mobiliteitsplatform voor onder meer vervoersdiensten en maaltijdbezorging. Financiële details werden niet gemeld. Bolt biedt zijn diensten in meer dan vijfhonderd steden in Europa en Afrika.

Op de aandelenmarkten in Azië was dinsdag een wisselend beeld te zien. De Nikkei in Tokio won 1,1 procent en de Hang Seng in Hongkong steeg 0,5 procent. In Seoul daalde de Kospi 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney zakte 0,3 procent.

De euro was dinsdagochtend 1,0734 dollar waard. De olieprijzen gingen licht omhoog.