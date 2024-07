Moderna sluit deal met VS voor mRNA-vaccin tegen vogelgriep

Farmaceut Moderna heeft bijna 200 miljoen dollar ontvangen van de Amerikaanse overheid om de ontwikkeling van een nieuw mRNA-griepvaccin te versnellen. Het middel zou ook moeten beschermen tegen vogelgriepvirussen die in de Verenigde Staten in omloop zijn.

Moderna gebruikt het geld om volgend jaar te starten met klinische proeven. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid zegt bezorgd te zijn over een mogelijke gezondheidscrisis door een uitbraak van vogelgriep. Volgens het ministerie blijft het risico voor de bevolking van de vogelgriepvariant H5N1 echter laag. Er is geen overdracht van mens op mens vastgesteld en vaccinatie wordt momenteel niet aanbevolen, stelt het ministerie. “Onze taak is om voorbereid te zijn mocht dat veranderen.”

In het eerste kwartaal van dit jaar leed Moderna een miljardenverlies omdat er nauwelijks nog vraag is naar zijn coronavaccins. Hierdoor kelderde de omzet met 91 procent tot 167 miljoen dollar. Bedrijven als Moderna en Pfizer verdienden in de coronajaren tientallen miljarden met de verkoop van hun middelen. Zo leverden de coronaprikken Moderna een omzet op in 2022 van meer dan 19 miljard dollar. De nettowinst bedroeg toen 8,4 miljard dollar. De grote farmaconcerns proberen nieuwe middelen te ontwikkelen om de weggevallen vraag naar coronaprikken op te vangen.