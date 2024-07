NAVO- en Europees investeringsfonds bundelen kracht voor defensie

Twee investeringsfondsen van de Europese Investeringsbank en de NAVO gaan samenwerken om de Europese defensie-industrie te versterken. De samenwerking moet de flexibiliteit en de mogelijkheden in deze sector vergroten. Behalve bestaande defensiebedrijven zouden met name ook startende bedrijven kunnen profiteren van de investeringen.

De EU-landen zijn sinds de inval van Rusland in Oekraïne voortdurend in gesprek om het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid te versterken. De EU heeft als landenorganisatie ook een eigen defensiefonds. Maar de doelen daarvan zijn nauw omschreven. Aanpassingen vragen steeds instemming van de EU-landen, en de besluitvorming verloopt soms stroef.

De nieuwe samenwerking tussen het NAVO-innovatiefonds (NIF) en het Europese Investeringsfonds (EIF) zorgt voor meer flexibiliteit omdat het hier bijvoorbeeld ook om privaat geld gaat in plaats van gemeenschapsgeld.

Het Europese Investeringsfonds is onderdeel van de in Luxemburg gevestigde Europese Investeringsbank van de Europese Unie. Het NAVO-innovatiefonds is een zelfstandig fonds dat wordt ondersteund door 24 Europese landen van de in totaal 32 NAVO-lidstaten. Nederland doet ook mee aan dit NAVO-fonds.

Zowel het EIF als het NIF blijft zelfstandig, maar de fondsen gaan informatie delen en eventueel naar elkaar verwijzen voor aanvullende financiering. De twee fondsen zullen zo nodig ook kennis delen met de Europese Commissie als dit nuttig lijkt om de Europese defensie-industrie uit te breiden.