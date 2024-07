Orkaan Beryl heeft nog geen gevolgen voor vluchten ABC-eilanden

Orkaan Beryl, die momenteel door het Caribisch gebied raast, heeft op dit moment geen gevolgen voor de vluchtroutes van KLM naar de ABC-eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao en Sint-Maarten. Dat laat een woordvoerster desgevraagd weten. Bij reisorganisaties Corendon en TUI lijken ook nog geen aanpassingen te zijn door de orkaan.

“Als het nodig is vanwege weersomstandigheden, past de crew de vluchtroute aan om bijvoorbeeld om een storm heen te vliegen”, laat een woordvoerder van reisorganisatie Corendon weten. Dat kan kort voor vertrek zijn of tijdens de vlucht. Voor zover hij weet is dat nog niet gebeurd door orkaan Beryl. “We monitoren de situatie nauwgezet”, laat een woordvoerster van reisorganisatie TUI weten.

De orkaan trok maandag richting de Bovenwindse Eilanden. Het eiland Carriacou van Grenada werd vol getroffen. Nabijgelegen eilanden, waaronder Saint Vincent en de Grenadines, kregen ook te maken met ernstig noodweer. De ABC-eilanden behoren tot de Benedenwindse Eilanden.