Tesla hoger op Wall Street na cijfers productie en leveringen

Tesla behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf maakte meevallende cijfers bekend over de productie en leveringen van elektrische auto’s in het afgelopen kwartaal.

Het Amerikaanse bedrijf leverde in het tweede kwartaal bijna 444.000 auto’s aan klanten, aanzienlijk meer dan de 387.000 stuks in het voorgaande kwartaal. Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar gaat het om een daling van 4,8 procent. Toch zijn de leveringsaantallen boven de verwachtingen van marktkenners. Volgens het bedrijf werden er in het tweede kwartaal bijna 411.000 auto’s gebouwd. Aandelen Tesla gingen kort na de opening 4,6 procent omhoog. Maandag won Tesla al 6 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie lager op 39.165 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 5465 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 17.834 punten. Op maandag, de eerste handelsdag van de tweede jaarhelft, waren nog plussen tot 0,8 procent op de koersenborden te zien.

Beleggers op Wall Street luisteren dinsdag naar wat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve te zeggen heeft. De Amerikaanse centralebankpresident doet mee aan een paneldiscussie op het forum voor centrale bankiers van de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra. Ook ECB-president Christine Lagarde doet mee aan die discussie. Mogelijk zegt Powell wat over het toekomstige rentebeleid van de Fed.

Verder komen er nog cijfers over de vacatures in de Verenigde Staten. Eind deze week staat ook het belangrijke banenrapport van de overheid op de agenda. De arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed. Deze week komen dan ook nog de notulen van de meest recente vergadering van de Fed naar buiten. Die zullen ook bestudeerd worden voor aanwijzingen over het rentebeleid.

Mediabedrijf Paramount Global klom 3,6 procent. Miljardair Barry Diller zou met zijn digitale mediaconglomeraat IAC een overnamebod op Paramount bestuderen.