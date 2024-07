Vakbond: opnieuw staking bij Samsung na eerste onderbreking ooit

Werknemers van Samsung Electronics in Zuid-Korea leggen vanaf volgende week maandag drie dagen het werk neer, heeft de grootste vakbond bij de technologiegigant aangekondigd. Het gaat om de tweede grote staking ooit bij Samsung. Vorige maand kreeg het bedrijf voor de eerste keer in zijn bestaan te maken met een collectieve werkonderbreking.

Beleggingsstrateeg Billy Leung denkt dat de staking kan leiden tot een domino-effect in de halfgeleiderindustrie. “De uitkomst van de arbeidsonderhandelingen bij Samsung kan een precedent scheppen voor de techindustrie en de marktdynamiek en investeringsstrategieën in de halfgeleidersector beïnvloeden”, zegt hij. Samsung is een van de grootste fabrikanten van smartphones van de wereld en ’s werelds grootste producent van geheugenchips.

Na de staking van 7 juni gingen de bond en Samsung weer onderhandelen. De vakbond, vertegenwoordiger van zo’n 28.000 werknemers, kondigt de nieuwe staking aan omdat het management van Samsung onder meer niet inging op de eisen van de bond voor meer betaald verlof.

Het is nog niet duidelijk hoeveel werknemers het werk zullen neerleggen. De vakbond vertegenwoordigt ongeveer 20 procent van het personeel van Samsung. Als veel mensen meedoen, kan de staking de productie bij het bedrijf belemmeren.

Het management is sinds januari verwikkeld in onderhandelingen met de vakbond. De partijen bereikten in maart overeenstemming over een loonsverhoging van 5,1 procent voor dit jaar, waarvan een 3 procent hoger basisloon en een prestatiebonus van 2,1 procent. Het akkoord werd afgeblazen omdat Samsung en de vakbond het niet eens werden over onder meer betaald verlof.